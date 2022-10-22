تونس 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، تمحورت حول الاستعدادات الجارية للدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة التي ستحتضنها الجزائر يوميْ 1 و2 نوفمبر 2022 والتي ستتولّى خلالها تونس تسليم الرئاسة الدورية للقمّة العربية للجزائر.وتابعت تواصل تقديم ملف الترشحات للانتخابات التشريعية في تونس المقررة إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 ، وذلك قبل 3 أيام عن غلق باب قبول الترشحات، موردة تأكيد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري ، أنّ عدد الترشّحات المقدّمة إلى يوم أمس، بلغت 625 بالدوائر الانتخابية، داخل تونس، و8 مترشحين عن الدوائر في الخارج.وأخبرت صحف السبت عن عقد مجلس الأمن الدولي اجتماع بشأن الأوضاع الراهن في ليبيا والاستماع إلى إحاطة ممثل الأمين الخاص ورئيس البعثة الأممية للدعم والمساندة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مشيرة إلى دعوة الأطراف المشاركة في الاجتماع الليبيين الى التعاون من أجل تهدئة الأجواء وإنجاز الخطوات اللازمة لبلوغ الإطار الدستوري للانتخابات.وتناولت صحف تونس اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة، وبدء بريطانيا حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، خلفًا لليز تراس التي أعلنت عن استقالتها من رئاسة الوزراء.// انتهى //12:09ت م0024