عرعر 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية عدداً من حاضنات أعمال موزعة على حديقة الزهور بعرعر منافذ لبيع الأسر المنتجة .وأوضحت أمانة المنطقة أن تصميم الحاضنات جاء وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي التي تتمحور في التشوة البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم به المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مبينة أن الحاضنات تهدف إلى تنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة .// انتهى //12:21ت م0026