القاهرة ٢٦ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٢٢ أكتوبر 2022 م واسأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوبي شرق اليمن.وحملت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد الراهن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة، داعية الجماعة إلى التخلي عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية.وحذرت من مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمنى، مشددة على دعمها لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات.// انتهى //12:21ت م0027