روما 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأدت جيورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" ، اليوم ، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ما تاريلا رئيسةً لوزراء البلاد، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا وأدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضاً في "قصر كويرينال" في روما.ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراجي مهامه إلى ميلوني في قصر "تشيجي"، المقر الرسمي لرؤساء الوزراء الإيطاليين، غداً الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.وكان التحالف اليميني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان، ولهذا السبب من غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.// انتهى //12:22ت م0028