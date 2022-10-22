السيح 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستنطلق بمدينة السيح الثلاثاء القادم، فعاليات "ملتقى التوظيف الأول" الذي تنظّمه الكلية التطبيقية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمقر الجامعة، بالتعاون مع غرفة الخرج، بمشاركة كبرى الشركات السعودية.وأوضح عميد الكلية التطبيقية الدكتور لفاي السلمي، أن الملتقى الذي يستمر يومين يهدف لتوفير فرص وظيفية لخريجي وخريجات الجامعة، وغيرهم من الباحثين عن العمل، ليكونوا قوى بشرية تشغل الوظائف بمهارات علمية ومهارية مقتدرة ، كما يهدف لتعميق وعي الفئات المستهدفة بمفاهيم بيئة ومجال المهنة والقيم المتصلة بأخلاقيات العمل، وإتاحة فرصة التواصل المباشر بينهم وبين الشركات والجهات المشاركة.وأشار إلى أن الملتقى يتضمن إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في مركز رواد الأعمال، لتأهيل الفئات المستهدفة وصقل مهاراتهم المهنية وتهيئتهم لسوق العمل .// انتهى //12:25ت م0029