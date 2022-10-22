سان خوسيه 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسفقدت طائرة صغيرة أقلعت من المكسيك وعلى متنها خمسة ألمان، قبالة ساحل كوستاريكا الليلة الماضية .وقال وزير الأمن العام الكوستاريكي خورخي توريس في تصريح له "تلقينا إنذاراً يتعلق (باختفاء) طائرة، رحلة خاصة من المكسيك إلى مطار ليمون" بشرق البلاد.وأضاف توريس أن "خمسة مواطنين جنسيتهم ألمانية هم على متن الطائرة ، مشيراً إلى أن الطائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة بالقرب من لا بارا دي باريسمينا في منطقة البحر الكاريبي بكوستاريكا وقمنا على الفور بتفعيل البروتوكول الداخلي لتحديد موقعها".وأوضح أن الطائرة فقدت عند الساعة 18,00 الجمعة (السبت 00,00 ت غ).ونوه وزير الأمن العام إلى أنه تم تعليق عمليات البحث بعد ساعات قليلة بسبب الليل و"سوء الأحوال الجوية" وستستأنف اليوم .// انتهى //12:26ت م0030