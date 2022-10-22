القاهرة ٢٦ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٢٢ أكتوبر 2022 م واسأدان البرلمان العربي محاولة استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية ميناء الضبة في حضرموت بطائرتين مسيرتين، محذرًا من خطورة وتداعيات هذه الهجمات الإرهابية على الاستقرار والأمن في المنطقة.وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه المليشيات الانقلابية، مشددًا على رفضه للتصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة .وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري للتصدي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر سلبًا على أسواق النفط العالمية، والضغط على مليشيا الحوثي للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقف دائم لإطلاق نار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.// انتهى //12:35ت م0031