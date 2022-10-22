الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول إنتاج المملكة من فاكهة الخوخ إلى 22.2 ألف طن سنويًّا، محقّقًة بذلك اكتفاءً ذاتيًّا منه بنسبة 55.5%، مشيرة إلى أن الخوخ يُزرع في أكثر من خمس مناطق بالمملكة، في مساحة إجمالية تُقدّر بـ1285 هكتارًا.وأبان تقريرٌ صادر عن الوزارة ضمن حملة (جاء وقتها)، التي أطلقتها مؤخرًا للتعريف بأنواع الفاكهة المنتجة محليًّا وأوقات وفرتها، فضلًا عن زيادة الوعي بأهمية تناولها في مواسم إنتاجها للوصول إلى أقصى فائدة غذائية من استهلاكها؛ مشيرة إلى أن موسم حصاد الخوخ يمتد من شهر مايو إلى شهر سبتمبر، ويُزرع في عددٍ من مناطق المملكة، منها، الجوف، وعسير، ومكة المكرمة "محافظة الطائف"، ومنطقة تبوك ، ومنطقة الباحة.وأوضح التقرير أن أنواع الخوخ المُنتج محليًّا تمتاز بالجودة العالية، والطعم المميز الذي يفضّله قطاع واسع من المستهلكين، مضيفًا أن هناك عدة أصناف من الخوخ تُنتج بالمملكة، من أبرزها، ديزرت جولد، وتروبيك سنو، وتروبيك بيوتي، وايرلي جراند.ويمتاز الخوخ بحسب التقرير، بالعديد من الفوائد الصحية؛ فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم والصحة، ويساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم، كما يساعد الشرايين على الارتخاء وضبط الضغط في الدم.يُشار إلى أن حملة (جاء وقتها) تسعى لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي من الفاكهة والمحاصيل الزراعية ورفع معايير جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.// انتهى //13:03ت م0033