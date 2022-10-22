القاهرة ٢٦ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٢٢ أكتوبر 2022 م واسسجّلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 23.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند 710.8 مليارات جنيه، مقابل 687.5 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 3.4%.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 4.26% مسجلاً 10273.53 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 3.32% ليصل إلى 2223.35 نقطة، كما هبط مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا بنحو 3.34% ليغلق عند مستوى 3180.58 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 10.6 مليارات جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 2.9 مليون ورقة مُنَفّذة على 245 ألف عملية، خلال الأسبوع المنتهي.//انتهى//13:14ت م0034