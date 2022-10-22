المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1444هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م واساختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 6 أيام بعنوان " الرسم بألوان الباستيل الزيتي " قدمه الفنان التشكيلي عادل حسينون وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .وتناول البرنامج عدداً من المحاور حول عناصر وأشكال التكوين الفني وملائمة اختيار الموضوع في الأعمال التشكيلية وما هي ألوان الباستيل وما خصائصها وأساليب وتقنيات التشكيل بألوان الباستيل الزيتي وإخراج العمل الفني .وفي ختام البرنامج تم تكريم المشاركين .// انتهى //13:15ت م0035