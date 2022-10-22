الخرطوم 26 ربيع الأول 1444هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بدار السكن مساء أمس حفل وداع لسفير دولة قطر عبد الرحمن بن علي الكبيسي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، بحضور عميد السلك الدبلوماسي وأصحاب السعادة السفراء العرب المعتمدين بالسودان وعدد من مدراء الإدارات والمسؤولين بوزارة الخارجية السودانية.ورحب سفير خادم الحرمين الشريفين بالضيوف مؤكدا عمق وتجذر العلاقات بين الدول العربية والسودان، مشيدا بجهود سفير دولة قطر ومتمنياً له التوفيق في محطته الجديدة.بدوره عبر السفير عبد الرحمن الكبيسي عن شكره وتقديره للسفير جعفر على التكريم والاحتفاء، منوهاً بحرص المملكة على تعميق أواصر الأخوة مع بلاده في مختلف المجالات، ومشيداً بمستوى التعاون في الفترة التي قضاها بالسودان.إثر ذلك تم تكريم المحتفى به من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين بهدايا تذكارية في ختام الحفل.// انتهى //13:40ت م0036