تونس 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م واسأجرى وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اتصالاً هاتفياً، مع نظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، تتمحور حول الاستعدادات الجارية للدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمّة، التي ستحتضنها الجزائر يوميْ 1 و2 نوفمبر 2022.واستعرض الوزيران وفق بيان للخارجية التونسية، أهمّ محاور القمّة وجدول أعمالها، بما في ذلك الاجتماع ألتشاوري على مستوى وزراء الخارجية.كما تطرقا خلال المحادثة إلى علاقات التعاون القائمة بين البلدين في كافة المستويات، والعزم الرّاسخ على تطويرها.// انتهى //13:49ت م0037