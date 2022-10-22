القاهرة ٢٦ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٢٢ أكتوبر 2022 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، محاولة جماعة الحوثي استهداف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن بطائرتين مسيرتين.وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في تصريح له اليوم، إن التصعيد الحوثي الخطير في هذا التوقيت يمثل استهتارًا وتحديًا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، كما يكشف مجددًا وجه جماعة الحوثي الحقيقي.وأشار إلى أن استهداف جماعة الحوثي للموانئ النفطية سيزيد من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، ومن شأنه أن يسبب تلوثًا للبيئة البحرية، مناشدًا الأطراف الدولية المعنية الاستمرار في الوفاء بالالتزامات الإنسانية وسد فجوة التمويل الإنساني في اليمن.// انتهى //13:49ت م0038