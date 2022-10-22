طرابلس 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م واسأوقفت وحدات من الأمن الليبي 94 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية كانوا على شواطئ القرة بوللي، وهم يستعدون للتوجه عبر البحر إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.وأوضحت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بليبيا وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم، أن من بين المهاجرين 45 امرأة و 9 أطفال، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //13:50ت م0039