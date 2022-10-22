سياسي / الممثل الأممي للدعم في ليبيا يرحب باستئناف الحوار بين رئيسي مجلسي النواب والدولة
السبت 1444/3/26 هـ الموافق 2022/10/22 م واس
طرابلس 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واس
رحب الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي ، بالاجتماع بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان -وفق وكالة الأنباء الليبية - اليوم :إن باتيلي اطلع على نتائج الاجتماع الذي عُقد بين صالح والمشري، معرباً عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما.
كما حث، باتيلي ، جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
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