طرابلس 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسرحب الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي ، بالاجتماع بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان -وفق وكالة الأنباء الليبية - اليوم :إن باتيلي اطلع على نتائج الاجتماع الذي عُقد بين صالح والمشري، معرباً عن استعداده لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما.كما حث، باتيلي ، جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.// انتهى //14:33ت م0040