جيزان 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسيرأس صاحب السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة غدًا ، الجلسةَ الافتتاحيةَ لمجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام المالي 1443/ 1444هـ.وأوضحَ أمينُ عام مجلس المنطقة شاهر الجنفاوي، أن المجلسَ سيناقش في دورته الحالية تقارير لجان مجلس المنطقة الختامية، كما سيتم استعراض ومناقشة تحديث بيانات الميز التنافسية، واستعراض الإجراءات المتخذة حيال القراراتِ والتوصياتِ التي أصدرها المجلس خلال دوراته السابقة، وسيطلع أعضاء المجلس على عرض لجنة شؤون الأسرة لمبادرة منصة شريك للزواج، كما سيدشن سموه منصة ( شريك) للزواج.وبين أمين عام مجلس المنطقة أن سمو أمير المنطقة سيرعى توقيع اتفاقية الشراكة بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا "تماسك"، كما سيكرم سموه أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي المنتهية فترتهم في الدورة السابقة وذلك نظير جهودهم خلال أعمال المجلس ومساهمتهم في تطوير كافة المجالات التنموية بالمنطقة وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله - وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .// انتهى //14:46ت م0041