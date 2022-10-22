الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غداً أعمال "منتدى التقنية الرقمية" 2022، تحت عنوان "تمكين المنتجات التقنية المحلية"، وتمتد فعالياته لمدة يومين، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وذلك بهدف تسليط الضوء على المنتج التقني المحلي وتمكينه، واستعراض تطورات تقنية سلسلة الكتل Blockchain.وسيشهد مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض انطلاق أعمال المنتدى في نسخته الثانية بالشراكة مع وزرة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنمية الصادرات المحلية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في المجال، لتناول محاوره التي تركز على "تمكين المنتجات التقنية المحلية"، و"تقنية سلسلة الكتل Blockchain"، وذلك عبر 9 جلسات حوارية وعروض يقدمها 25 متحدثا من المتخصصين.وينطلق المنتدى في يومه الأول بعرض افتتاحي في المنتدى، يليها جلسة تتناول الدور الحكومي في تنمية ودعم المنتج التقني المحلي بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، يليها عروض متعددة تتناول "المنتج التقني المحلي: مستقبل واعد"، كما تستعرض الجلسة الثانية برامج تمكين المنتجات التقنية المحلية: رحلة تشاركية، وسيختتم بعرض عن التوجهات المستقبلية للتقنيات: الفرص الريادية.وستشهد أعمال اليوم الثاني من المنتدى عرضا رئيسا بعنوان "سلسة الكتل – بين الوعود والواقع"، يليه جلسة حوارية بعنوان "تسخير قوة سلسة الكتل للحكومة الرقمية"، كما يقدم عروضا عن "كيف تسهم الاستثمارات في منظومة سلسلة الكتل؟"، وكذلك عن "فتح فرص تبني تقنية سلسلة الكتل للقطاع الخاص"، و"عصر الآلة: تمكين الابتكار من خلال التقنيات الناشئة"، فيما ستشهد الجلسة الثانية حوارا عن "إطلاق العنان لإمكانيات ويب0.3" قبل اختتام أعمال المنتدى بعرض بعنوان "مرحبا بعالم الميتافيرس".وستصاحب أعمال المنتدى إطلاقات لعدد من الأعمال والمبادرات ومعرض مصاحب يستعرض أكثر من 35 منتجا تقنيا محليا ومنتجات تقنية سلسلة الكتل Blockchain لأكثر من 30 شركة محلية، إضافة إلى تتويج 4 فائزين بجائزة الابتكار التعاوني التي تقدمها الهيئة.// انتهى //15:10ت م0042