دكا 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش.وجرى أمس الأول توزيع 975 سلة غذائية في منطقة رامو بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 4.469 فرداً.ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش لعام 2022م.// انتهى //16:15ت م0048