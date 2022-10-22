صامطة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسنظم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بالتعاون مع فريق مدد التطوعي التابع لجمعية التنمية الأهلية بمحافظة صامطة أمس دورة تدريبية بعنوان "سفير الحياة"، ضمن برنامج الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بمشاركة 21 متدرباً ومتدربة، وذلك بمقر الجمعية .وتناولت الدورة عددا من المحاور من أبرزها: التعريف بمفهوم وأساسيات الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة من الإصابات، والحالات المرضية، إضافة إلى الإنعاش القلبي الرئوي، وشمل البرنامج أيضًا تطبيقا عمليا على الدمى التدريبية لمختلف الحالات الإسعافية.يُذكر أن الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية ومحاضرات إسعافية يقيمها فرع الهيئة بمنطقة جازان لمختلف شرائح المجتمع.// انتهى //16:15ت م0049