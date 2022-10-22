بيروت 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.024 سلة غذائية في مدينتي بيروت وعكار اللبنانيتين، استفاد منها 5.120 فردا من المحتاجين اللبنانيين و اللاجئين السوريين.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.// انتهى //16:16ت م0050