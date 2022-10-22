عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.024 سلة غذائية في مدينتي بيروت وعكار اللبنانيتين
السبت 1444/3/26 هـ الموافق 2022/10/22 م واس
بيروت 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.024 سلة غذائية في مدينتي بيروت وعكار اللبنانيتين، استفاد منها 5.120 فردا من المحتاجين اللبنانيين و اللاجئين السوريين.
ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.
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16:16ت م
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