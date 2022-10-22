المدينة المنورة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المهد فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1444هـ ابتداء من يوم غد حتى يوم يوم الخميس الـ 2 من ربيع الثاني، وذلك عبر موقع بوابة القبول الإلكتروني: https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/default.aspx .وأوضح عميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالمهد المهندس فيصل بن سعود الحربي أن البدء في برنامج الدبلوم المسائي لكلية البنين يشمل تخصصات تقنية الدعم الفني للحاسب وتقنية المحركات والمركبات، حيث اتخذت المؤسسة الإجراءات الجديدة في تخفيض الرسوم وأصبحت تكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج الدبلوم 360 ريالًا .وأضاف أن التقديم لمرحلة الدبلوم ( معهد ) يشمل خريج المرحلة المتوسطة وشهادة إتمام الصف الأول الثانوي وشهادة إتمام الصف الثاني الثانوي ويُقدم له مكافأة شهرية قدرها ٨٠٠ ريال ، وبعد الانتهاء يحصل على دبلوم الثانوية الصناعية وكذلك يحصل على القبول المباشر في الكليات التقنية في تخصصات الكهرباء الصناعية والتكييف تبريد الهواء والمحركات والمركبات، فيما يشمل التقديم لمرحلة الدبلوم ( كلية ) خريجي الثانوية العامة وما يعادلها ويُصرف للطالب مكافأة شهريه قدرها ٩٩٠ ريالا في تخصصات تقنية الدعم الفني للحاسب وتقنية المحركات والمركبات .ودعا الحربي الراغبين في التقديم إلى اختيار التخصص المناسب لهم وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وسيتم العمل بعد انتهاء مدة التسجيل على استكمال إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول في الكلية والمعهد، وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على هواتفهم المسجلة في الطلب .// انتهى //16:16ت م0051