كوناكري 26 ربيع الاول1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022م واسأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" موافقة السلطات الانتقالية في غينيا كوناكري على إعادة السلطة للمدنيين في غضون عامين.وأوضحت مجموعة "إيكواس" أنه تم التوافق بين خبراء تابعين لها كانوا في مهمة تقنية بغينيا كوناكري من 16 إلى 21 أكتوبر الجاري، والسلطات الغينية بشكل مشترك على جدول زمني موحد للمرحلة الانتقالية الممتدة على 24 شهرا.وأضافت المجموعة أن السلطات الانتقالية طلبت منها التزويد بالدعم التقني والمالي اللازم لتنفيذ الجدول الزمني لـ 24 شهرا الذي تم قبوله بالاتفاق المتبادل.ولم تحدد "إيكواس" في بيان صادر عنها تاريخ بدء فترة العامين، لكنها أكدت أن بعثتها إلى كوناكري أوصت وسيط المجموعة في غينيا توماس بوني يايي بتقديم هذا الجدول الزمني للمؤتمر المقبل لرؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للموافقة عليه والبدء في تنفيذه.// انتهى //16:25ت م0054