إسلام آباد 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس الأول توزيع 1.184 سلة غذائية و 1.875 حقيبة إيوائية و 231 خيمة و 2.574 ناموسية في منطقتي دادو خيربور و شهيد بنظير آباد بإقليم السند ومنطقتي نصير آباد وجعفر آباد بإقليم بلوشستان ، استفاد منها 21.413 فردا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.// انتهى //16:40ت م0056