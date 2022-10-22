عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من الفيضانات في عدة مناطق باكستانية
السبت 1444/3/26 هـ الموافق 2022/10/22 م واس
إسلام آباد 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واس
واصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس الأول توزيع 1.184 سلة غذائية و 1.875 حقيبة إيوائية و 231 خيمة و 2.574 ناموسية في منطقتي دادو خيربور و شهيد بنظير آباد بإقليم السند ومنطقتي نصير آباد وجعفر آباد بإقليم بلوشستان ، استفاد منها 21.413 فردا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.
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16:40ت م
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