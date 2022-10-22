الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستوج رئيس رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي فريق كاظمة بلقب بطولة دوري الأحساء لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الفضل بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب درة الملاعب في الأحساء، بحضور مدير مكتب فرع وزارة الرياضة بالأحساء أحمد الشواف، والأمين العام للرابطة جميل فلاتة، ورئيس رابطة الأحساء سعد السبيعي.وتسلم قائد كاظمة محسن الزقعان كأس البطولة ومبلغ 15 ألف ريال، فيما نال الفضل الميداليات الفضية ومبلغ 5 آلاف ريال، وحصل الزقعان على جائزة أفضل لاعب في البطولة والهداف، في حين نال زميله علي السعيد جائزة أفضل حارس.يذكر أن رابطة الهواة لكرة القدم تقدم جوائز مالية لمسابقات الدوري والكأس تقدر بنصف مليون ريال، توزع على أبطال الروابط الفرعية الـ15 في المملكة.// انتهى //16:42ت م0059