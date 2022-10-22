منفذ الوديعة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسعبرت 69 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2022م، تحمل على متنها 1000 طن و861 كيلوغراماً من السلال الغذائية، و15 طناً و330 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، و9 أطنان و16 كيلوغراماً من المساعدات الطبية، إضافة إلى 16.200 كرتون تمر، حيث تتجه تلك الشاحنات إلى محافظات مأرب، وحجة، وحضرموت، وشبوة، وتعز.يأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:43ت م0060