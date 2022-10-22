عدن 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأقامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أمس الأول، في محافظة عدن اليمنية، معرضاً يحتوي المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية للأسر المستفيدة من دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقدم عبر المنظمة.واستعرضت المنظمة في حفل مصاحب بمناسبة اليوم العالمي للأغذية، الجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها مع مركز الملك سلمان للإغاثة، معتبرة أنه في طليعة الشركاء الداعمين لمشاريع خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن؛ والتي أسهمت في التخفيف من الأزمة الإنسانية والآثار الناجمة عن جائحة كورونا هناك.يُذكر أن الشراكة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة "الفاو" في اليمن تهدف إلى إعادة بناء واستعادة الإنتاجية الزراعية، وإيجاد فرص سبل العيش ومواجهة انعدام الأمن الغذائي والتغذية، والمساهمة في إيصال المساعدات الطارئة إلى آلاف الأسر اليمنية في مختلف المحافظات، إضافة إلى تفعيل المشاركة والمعرفة والخبرات الميدانية، وبناء القدرات وتنفيذ الندوات وورش العمل والمعارض في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والتي تأتي في سياق دعم القطاع الغذائي والزراعي وتعزيز فرص الانتاج لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وتوفير فرص الدخل لهم.// انتهى //16:45ت م0061