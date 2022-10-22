الكويت 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدفت فيه ميليشيا الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسوّ سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا الهجوم الإرهابي يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ، كما يؤكد الهجوم الإرهابي استمرار نهج ميليشيا الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها؛صيانةً للأمن والسلم وحفظاً لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية .// انتهى //17:10ت م0063