إسلام آباد 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسقضت قوات الجيش الباكستاني على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في منطقة وزيرستان القبلية المحاذية للحدود مع أفغانستان.وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش في بيان اليوم أن العملية تم تنفيذها في بلدة "اسبين وام" بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان، وأن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزة الإرهابيين .وفي إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان قُتل جنديان من رجال الأمن وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب إحدى الطرق في مدينة "قلات" بإلاقليم ، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة دورية لقوات الأمن بالقرب منها.// انتهى //17:22ت م0064