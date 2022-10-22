الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات اليوم عن بدء تشغيل محطة الفحص الفني الدوري للسيارات بمحافظة القويعية لاستقبال المركبات .ويهدف تشغيل المحطة -التي تعد أحد البرامج الحيوية- إلى رفع مستوى السلامة المرورية وسلامة المركبات والحد من تلوث البيئة الناجمة عن انبعاث غازات العادم من المركبات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى.ويأتي اختيار مواقع المحطة ذات التصميم الحديث بعد رفع منظور محطات الفحص لتعكس وجهاً جمالياً يتماشى مع التطور الذي تشهده محطات الفحص الفني سعياً للتسهيل على المواطنين والمقيمين من قاطني محافظة القويعية والمحافظات والمراكز التي ضمن نطاق التغطية.وبيّنت إدارة الفحص الفني بأنه بافتتاح هذه المحطة يرتفع عدد المحطات إلى (32)، داعية جميع ملاك وقائدي المركبات بالقويعية والمحافظات القريبة منها إلى ضرورة إجراء الفحص الدوري للتحقق من سلامة المركبة؛ استناداً لنظام المرور ولائحته التنفيذية ولتنظيم الفحص الفني للمركبات ولائحته التنفيذية بأن تخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها التي تسير على الطرق للفحص الفني للتأكد من صلاحيتها للاستعمال بعد أن أثبت البرنامج فعاليته بالمناطق التي يتوفر بها محطات للفحص.// انتهى //17:36ت م0065