الشقيق 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستعمل أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب حالياً على زيادة أعمال زراعة المسطحات الخضراء في الواجهة البحرية، وذلك لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال التشجير ، استعداداً لانطلاق مهرجان "ربيع الشقيق" للعام الحالي، المقرر انطلاق فعالياته مطلع الشهر القادم.وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر عطيف أن البلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وزيادة المسطحات الخضراء وتقديم مستوى صيانة عالٍ للأعمال الزراعية في جميع المواقع بالمركز، مبيناً أن البلدية زادت من رقعة المسطحات الخضراء في الواجهة البحرية بمساحة 7000 متر مربع من النجيلة ، مع صيانة واستبدال رشاشات المياه التالفة.وأكد أن البلدية تبذل كل الجهود من أجل زيادة المواقع الجاذبة رغبة منها في تحقيق أهدافها المتعلقة بتأمين مساحات ترفيهية إضافية للسكان والزوار بما يتناسب مع احتياجاتهم من خلال تنفيذ المزيد من مشروعات الحدائق والعناية بأعمال التشجير في مختلف أنحاء مركز الشقيق لتوفير المتنفس المناسب للأسر والأفراد، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية في الحفاظ على تلك المواقع والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات بلدية من خلال مركز البلاغات الموحد (940) لاتخاذ الإجراءات النظامية.// انتهى //17:36ت م0066