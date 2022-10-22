اسطنبول 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسشارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اليوم في إسطنبول بتركيا تحت عنوان: "مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة".ومثّل الاتحاد في أعمال المؤتمر المدير العام المكلف محمد بن عبدربه اليامي.وعلى هامش المؤتمر التقى المدير العام المكلف بمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وعدد من السفراء والدبلوماسيين.وتأتي مشاركة الاتحاد في المؤتمر بوصفه إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.يذكر أنَّ المؤتمر يبحث التحديات التي تواجه قطاع الإعلام وبنيته التحتية في الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى جانب جملة من القضايا أبرزها المسألة الفلسطينية والقدس الشريف، وإبراز الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى أهمية تسليط الضوء على الدول الأعضاء في القارة الأفريقية، فضلا عن مشروع إطلاق جائزة المنظمة الدولية لمكافأة وسائل الإعلام والإعلاميين في مجال تعزيز الحوار والتسامح والوئام بين الثقافات.// انتهى //18:02ت م0069