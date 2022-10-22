الدمام 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الحالي، 357 جولة رقابية، رصدت خلالها 85 مخالفة على المباني قيد الإنشاء في محافظة الخبر، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة تأتي مواصلة للخطوات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، ورفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، مشيرةً إلى أن المخالفات التي تم رصدها تركزت في عدم الالتزام بتسوير موقع الانشاء، وعدم الالتزام بنظافة الموقع، وترك المخلفات، وعدم وجود حاوية، واستخدام الساحات والطرق في وضع مواد البناء.وأكدت حملاتها الرقابية لضبط ورصد المخالفات والتجاوزات بأنواعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات، داعيةً ملاك ومقاولي المباني تحت الإنشاء بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل والإنشاءات والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها.// انتهى //18:07ت م0072