الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واساختتم المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر مشاركته في البطولة العربية للبليارد والسنوكر أمس في البحرين، حصد خلالها المنتخب السعودي 7 ميداليات متنوعه بواقع " ذهبيتان وفضية وأربع برونزيات".وأقيم حفل توزيع الجوائز بحضور رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر السيد عمر الخرادلي ورؤساء الاتحادات العربية، حيث تم تكريم جميع اللاعبين أصحاب المراكز الأولى في جميع المنافسات.وحصد المنتخب السعودي 7 ميداليات بعد انتزاع البطل خالد الغامدي ذهبية منافسات 9 كرات بلياردو ناشئين وكذلك ذهبية منافسات 10 كرات بلياردو ناشئين، وتُوّج البطل سعد الدريس بالميدالية الفضية في منافسات 10 كرات فردي بلياردو للرجال.وحقق اللاعبان أحمد آل جبار وعامر عسيري برونزية منافسات الزوجي 9 كرات بلياردو للرجال، وحقق اللاعب فارس آل مدن برونزية 9 كرات بلياردو ناشئين، وحقق اللاعب نواف الشمردل برونزية 10 كرات بلياردو ناشئين، وحقق اللاعبان أيمن العمري وعبدالله العطياني برونزية منافسات السنوكر فرق رجال.من جانبه نوه رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر بن صعب الشمري بالدعم الذي تجده الاتحادات الرياضية من قبل القيادة الرياضية، مُرجعاً النجاحات المحققة لذلك الدعم، ومهنئاً اللاعبين على تحقيق العديد من الميداليات في البطولة العربية، ومقدماً شكره لهم ولأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية، متمنياً تحقيق العديد من الإنجازات في بطولة غرب آسيا التي تنطلق غداً في البحرين.// انتهى //18:08ت م0073