إسلام آباد 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسرحبت باكستان بقرار مجموعة العمل المالي الدولية بإزالتها من القائمة الرمادية.وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر في بيان اليوم: إن هذا التطور يعكس ثقة المجتمع الدولي في التزام باكستان بمسؤولياتها الدولية .وأضافت أن هذا القرار يعد نجاحاً لجهود الحكومة الباكستانية في الوفاء بجميع الشروط التي فرضتها مجموعة العمل المالي "فاتف" على باكستان لإزالتها من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .وكانت المجموعة قد أدرجت باكستان على القائمة الرمادية في منتصف عام 2018م وطلبت منها تشديد الرقابة المالية .// انتهى //18:15ت م0074