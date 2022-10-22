مكة المكرمة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واساعتمدت إدارة التعليم بمحافظة الليث بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ من صباح غد الأحد بجميع المدارس التابعة للمحافظة "بنين - بنات".وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي أن الاصطفاف الصباحي للدوام الشتوي سيبدأ عند الساعة السابعة والربع صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحاً.وأهاب بأولياء الأمور والطلاب والطالبات ضرورة التقيد بالموعد المحدد، والتعاون مع إدارات المدارس وشركة النقل المدرسي لضمان انضباطهم وعدم تأخرهم عن بداية اليوم الدراسي، وتعزيز قيمة الانضباط المدرسي داخل المجتمع التعليمي.// انتهى //18:20ت م0075