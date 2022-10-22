الدمام 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسنظّمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل بعنوان "تطبيق دليل الحوكمة لحسابات المدارس عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، بمشاركة 800 منسق ومنسقة إعلامية على مستوى المكاتب والمدارس بالمنطقة.وتأتي الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية المهنية المتخصصة في المجال الإعلامي لتطوير الأدوات المهنية الإعلامية لجميع منسقي ومنسقات الإعلام بالمكاتب والمدارس وذلك وفق دليل حوكمة الحسابات في شبكات التواصل إلى جانب إطلاق المبادرات الإعلامية النوعية التي تخدم التطلعات المستقبلية وتقدم جيلا واعيا، وتسهم في تحديد بوصلة الاتجاه الإيجابي الذي يرفع من مستوى الوعي الإعلامي.وتناولت الورشة السياسات العامة في شبكات التواصل الاجتماعي وأبرز العمليات والإجراءات المتبعة والمعتمدة في إدارة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي وآلية نشر المحتوى الإعلامي في شبكات التواصل الاجتماعي وخطوات تطبيق نماذج الهوية البصرية المعتمدة والتي تتوافق مع دليل الحوكمة، إلى جانب الحديث عن جوانب مهنية تتعلق بجانب التصوير والتقاط الصور المعبرة والفديوهات المرئية لتوثيق البرامج والمناسبات المقامة بالمدرسية وآلية تطبيقها.واستعرضت الورشة في نهايتها أبرز القواعد الأساسية والسياسات المهنية في دليل حوكمة الحسابات ونشر ثقافة الحوكمة بين أوساط منسقي ومنسقات الإعلام على مستوى المدارس والمكاتب.// انتهى //18:20ت م0076