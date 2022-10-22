الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واس26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية مع نظيره المنتخب البحريني بنتيجة 3-3 في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم على الملعب الترابي بالاتحاد البحريني لكرة القدم.وتأتي هذه الودية ضمن تحضيرات (أخضر الشاطئية) للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في إمارة دبي من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، وبطولة نيوم الدولية التي ستقام من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل.وكان (أخضر الشاطئية) افتتح أهداف اللقاء عن طريق اللاعب وليد اليوبي، قبل أن يتمكن المنتخب البحريني من تسجيل هدف التعديل والتقدم، ليعود اللاعب مهند الصبحي ويسجل الهدف الثاني للأخضر، ليتمكن المنتخب البحريني من إضافة الهدف الثالث، قبل أن يتمكن اللاعب يحيى طميحي من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.هذا وسيواصل (أخضر الشاطئية) غدا الأحد تدريباته اليومية في معسكره الحالي في مملكة البحرين، الذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الفني الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات التي ستقام في إمارة دبي من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، وبطولة نيوم الدولية التي ستقام من 9 إلى 14 نوفمبر المقبل.يذكر أن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 -التي يُشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلًا في Beach Soccer- أسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.// انتهى //18:26ت م0077