عام / تقني البنات بجازان يبدأ غداً استقبال طلبات التسجيل للفصل التدريبي الثاني
السبت 1444/3/26 هـ الموافق 2022/10/22 م واس
جيزان 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واس
تبدأ الكلية التقنية للبنات بجازان غداً فتح باب القبول للتسجيل الإلكتروني للراغبات في التقديم على برامج الكلية للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ.
وأوضحت الكلية أن التسجيل -الذي يستمر خمسة أيام- سيكون متاحا لخريجات الثانوية العامة في جميع أقسام الكلية، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل إلى زيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
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18:27ت م
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