جيزان 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية للبنات بجازان غداً فتح باب القبول للتسجيل الإلكتروني للراغبات في التقديم على برامج الكلية للفصل التدريبي الثاني من العام 1444هـ.وأوضحت الكلية أن التسجيل -الذي يستمر خمسة أيام- سيكون متاحا لخريجات الثانوية العامة في جميع أقسام الكلية، داعية الراغبات في الاطلاع على شروط القبول والتسجيل إلى زيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //18:27ت م0078