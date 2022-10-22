إسلام آباد 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسطالبت باكستان المجتمع الدولي بتقديم مساعدات من أجل إعادة التأهيل والإعمار بعد الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.وقال السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة مسعود أحمد خان في تصريح صحفي اليوم: إن بلاده تحتاج إلى مساعدة ضخمة من المجتمع الدولي لإعادة تأهيل ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الفيضانات المدمرة وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي غمرت أكثر من ثلث مساحة باكستان.وأضاف أن إعادة هيكلة الديون ستوفر لباكستان الحيز المالي الذي تشتد الحاجة إليه لتمكينها من تخصيص مواردها لبناء بنية تحتية قادرة على التكيف مع تغير المناخ لشعبها.وحث السفير الباكستاني المجتمع الدولي على إيجاد حلول جماعية للتعامل مع تحديات تغير المناخ وعواقبه الوخيمة على كوكب الأرض.// انتهى //19:02ت م0079