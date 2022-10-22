المنامة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسدانت مملكة البحرين اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، في انتهاك صريح للقوانين والأعراف الدولية، وتهديد خطير لحركة الملاحة والتجارة العالمية والبيئة البحرية.وأكدت وزارة خارجية البحرينية أن هذا الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو تصعيد خطير يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تمديد الهدنة في اليمن وإحلال السلام والاستقرار، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، مجددة موقف مملكة البحرين الداعم لليمن لاستعادة الشرعية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والازدهار.// انتهى //19:02ت م0080