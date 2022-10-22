الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واساختتم نادي الصقور السعودي اليوم أسبوعه الثالث لسباق الملواح (300 متر) الذي ينظمه يومي الجمعة والسبت على مدى 6 أسابيع، بواقع شوط في اليوم، في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض حتى 12 نوفمبر المقبل، بجوائز إجمالية تبلغ 756 ألف ريال.وخُصص السباق اليوم لفئة (جير بيور فرخ)، وشهد تصدر أبناء فهد بن عبدالعزيز الموسى الذين حصدوا المراكز الثلاثة الأولى، إذ حقق عبدالعزيز الموسى المركزين الأول والثالث، فيما حقق محمد الموسى المركز الثاني، وجاء برغش بن محمد البرغش المنصوري في المركز الرابع، وناصر مقحم القحطاني في المركز الخامس.ورصد نادي الصقور السعودي جوائز قيّمة لكل شوط، توزَّع على المراكز الخمسة الأولى في كل شوط، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 25 ألف ريال وصاحب المركز الثاني على 15 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على عشرة آلاف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الرابع على ثمانية آلاف ريال، وصاحب المركز الخامس على خمسة آلاف ريال.وتُشارك في السباق ست فئات للصقور (فرخ – قرناس) وهي حر وشاهين وجير بيور وجير شاهين وجير تبع وقرموشة جير وحر فرخ.ويهدف نادي الصقور السعودي من هذا السباق إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقَّارين من ممارسة هوايتهم.ووضعَ النادي شروطاً وأحكاماً معينة لهذا السباق، أبرزها: أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، وألا يتعدى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 100 صقر، ولا يقل عن عشرة صقور.// انتهى //19:05ت م0081