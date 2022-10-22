الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسيتنافس 100 فريق علمي وبحثي من 10 دول هي: السعودية، والكويت، وسلطنة عمان، ومصر، والسودان، واليمن، وسوريا، والجزائر، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان، على إيجاد الحلول الابتكارية الواعدة في قطاع المياه، ومجابهة التحديات التي تواجهه من خلال "هاكاثون الابتكار في قطاع المياه"، الذي أطلقه مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، وتتواصل فعالياته حتى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري, ويستهدف توطين التقنيات وتطوير صناعة التحلية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي في خدمة هذا القطاع الحيوي المهم عبر ثلاثة محاور رئيسة هي: حلول وتقنيات المياه، والطاقة المتجددة، والبيئة والحياة البحرية.وستكون الفرصة متاحة لـ 25 فريقا سيتم ترشيحهم للدخول في معسكر تدريبي مكثف لاختيار 10 فرق فائزة منهم للالتحاق بمركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه والاستفادة من خدمات حاضنة الأعمال.وأوضح نائب محافظ الشؤون الفنية والمشروعات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس شارخ الشارخ أن فرص الابتكار في قطاع تقنيات المياه واسعة جداً، ونتطلع للخروج من هذا الهاكاثون بابتكارات جديدة تخدم منظومات المياه وتسهم في توطين التقنية.// انتهى //19:14ت م0082