الدائر بني مالك 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ الكلية التقنية بمحافظة الدائر بني مالك يوم غد فتح باب القبول والتسجيل للدبلوم التقني الصباحي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1444هـ.وأوضح عميد الكلية متعب بن عبد الله زيلعي أن القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي سيكون للمتدربين الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.وأكد الزيلعي أهمية الالتزام بصحة المعلومات المسجلة خلال التقديم من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط ‏https://adm.tvtc.gov.sa/registration ، مشيراً إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل (قبولي).// انتهى //19:14ت م0083