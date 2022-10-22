الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية غدًا 3 جلسات حوارية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ضمن معرض الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وتهدف إلى الوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومرن ومستدام وجاذب للاستثمار.ويشارك في الجلسات الثلاث 15 متحدثًا من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة وقادة القطاع الصناعي، حيث تنطلق الجلسات عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بكلمة لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف للحديث عن الإستراتيجية التي ستقفز بأعداد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.ويتحدث في الجلسة الحوارية الأولى التي تحمل عنوان (توطين الصناعة في المملكة) كل من معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس.أما الجلسة الثانية فتحمل عنوان (التكامل في القطاع الصناعي)، ويتحدث فيها كل من معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير.وفي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان (الاستثمار في القطاع الصناعي) يتحدث كل من معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ومعالي المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والرئيس التنفيذي المكلف لبرنامج (شريك) عبدالعزيز العريفي، ومعالي الرئيس التنفيذيلبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع.وبعد الانتهاء من الجلسات سيتم افتتاح معرض الإستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تتطلع المملكة من خلال الإستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.// انتهى //19:52ت م0084