بريدة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستبدأ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم غداً في استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للراغبين والراغبات في التقديم على برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس أحمد بن علي الحمودي أن مدة التسجيل للفصل التدريبي الثاني 1444هـ لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والمسائية ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 2 ربيع الثاني 1444هـ في جميع المنشآت التدريبية في المنطقة البالغ عددها 7 كليات وفرع كلية للبنين، و4 كليات وفرع كلية للبنات، إضافة إلى 5 معاهد صناعية ثانوية ومعهد للعمارة والتشييد.ودعا الحمودي المتقدمين لاستثمار الفرص المتاحة من خلال العديد من التخصصات التي تلبي طموحهم ورغباتهم في الانضمام إلى الكوادر الوطنية المشاركة في تحقيق رؤية وطننا الطموحة، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //19:52ت م0085