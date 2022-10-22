الخرطوم 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستسلّم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية، وموقف تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.قام بتسليم الرسالة مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس الفريق توت قلواك لدى استقباله بالقصر الرئاسي اليوم.وأوضح قلواك أن اللقاء بحث التطورات السياسية بالسودان وجنوب السودان، مشيراً إلى أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على سير تنفيذ الاتفاق الجنوبي الجنوبي كون السودان ضامناً للاتفاق، مشيراً إلى حرص الرئيس سلفاكير على التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي لحل القضية من الداخل لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية بالسودان.// انتهى //20:02ت م0086