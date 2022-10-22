الرياض 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق نوفمبر المقبل.وتمكن صالح الشهري من تسجيل هدف الأخضر الوحيد في المباراة.ودخل المدير الفني إيرڤي رينارد اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية 30 دقيقة الأخيرة من المباراة.وعلى صعيد متصل، خصص المدير الفني إيرڤي رينارد تدريبات خاصة للرباعي "سلمان الفرج، عبدالله مادو، سامي النجعي، هيثم عسيري" برفقة المعد البدني، كما انتظم حارس المرمى أمين بخاري اليوم لمعسكر الأخضر.// انتهى //20:18ت م0087