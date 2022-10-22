غزة 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واساستشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم - في بيان- أن رابي عرفة أصيب برصاصة في الرأس من قوات الاحتلال، ونقل إلى المستشفى وكانت حالته حرجة جداً، واستشهد في وقت لاحق متأثراً بجروحه.من جهتها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن، محملة الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.وطالبت الوزارةُ المحكمةَ الجنائية الدولية، بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة أن الاحتلال يقوم بتصعيد جرائمه بحق الشعب وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربًا بعرض الحائط المطالبات الأممية بوقف جرائمه.// انتهى //20:19ت م0088