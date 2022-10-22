الخرطوم 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واستسلم وزير الخارجية السوداني علي الصادق رسالة خطية من نظيره المصري سامح شكري تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه اليوم مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان السفير هاني صلاح، بحضور سفير مصر بالسودان حسام عيسى.وتناول اللقاء التأكيد على حرص مصر على دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها حالياً.// انتهى //20:29ت م0089