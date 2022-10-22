إسطنبول 26 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 22 أكتوبر 2022 م واسعقدَ معالي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم - خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول- عدداً من الاجتماعات الثنائية مع كلٍّ من: معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه، ومعالي مدير دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية الدكتور فخر الدين آلتون، ومعالي المشرف العام على الإعلام الرسمي بدولة فلسطين الأستاذ أحمد عساف، ومعالي وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية الأستاذة مريم أورانجزيب، ومعالي وزير دولة ليبيا للاتصال والشؤون السياسية الأستاذ وليد عامر اللافي، ومعالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي الأستاذ داود أويس، وسعادة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق الأستاذ محمد الأسدي.وجرى - خلال اللقاءات- مناقشة أوجه التعاون في مجال الإعلام، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز وتطوير العمل الإعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي بما يحقق الأهداف المشتركة.// انتهى //20:48ت م0090